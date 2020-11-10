新冠肺炎：葡萄牙和匈牙利宵禁　英法疫情減緩

歐洲的新冠疫情持續，葡萄牙和匈牙利周一（9日）宣布實施宵禁，限制民眾外出及商店營業。法國、英國、捷克、比利時等國，早前亦重新實施防疫措施，並初見成效，新增確診人數有下降迹象。

葡萄牙宣布進入緊急狀態，影響該國七成人口，700多萬人在晚上11時至翌晨5時不准外出，措施持續兩周。而在周末有更多限制，民眾只能在早上至下午1時期間外出，除非要到超市購買生活必需品。

匈牙利亦宣布，從晚上8時到翌晨5時實施宵禁，所有商店須在晚上7時前關門。當局又限制餐館、體育賽事、家庭聚會的人數在10人以下，中學和大學要採用遙距學習模式。新措施於周二（10日）凌晨生效，為期至少30天。

法國政府除學校和重要企業外，全面實施封鎖措施，包括宵禁和禁止酒吧營業。初步成效可見，新症數字開始減緩，但法國醫院和療養院的情況依然嚴峻。急症室已接近飽和，部分患者須轉移至其他醫院。

英格蘭日前亦展開為期28天的封鎖措施，而威爾斯的17天封鎖則於周一結束，當地酒吧、餐館和理髮店重新開業，民眾亦可出席小型聚會。威爾斯過去7天的平均確診數，由每10萬人中有250例降至220例以下。