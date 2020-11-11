普京：強化戰略部隊　確保足夠核威懾

俄羅斯總統普京周二（10日）表示，核三位一體仍然是該國軍事安全的關鍵保證，因此俄方將升級及加強戰略部隊，確保核威懾力量處於足夠的水平。與此同時，俄軍罕有公開三大轟炸機的戰力，展示它們可搭載的核彈與常規武器。

普京在索契會見國防部高官、聯邦部門首長及軍工企業代表時，提到雖然軍事威脅性質改變，但核三位一體繼續是俄羅斯軍事安全、全球穩定的最重要及關鍵保證，保持這個平衡力量可減少大型軍事衝突的風險，「同時令任何勒索或施壓我國的企圖變得無意義」。他又以北約在接壤俄羅斯邊境地區加強軍事部署為例，下令相關部門考慮一系列形成、現代及全新的潛在有風險外部因素。

普京表示：「考慮到當今的軍事及政治風險，我們將繼續對戰略核武部隊的現代化，並不斷加強它們所有的組成部分。」他舉例，首個配備先鋒高超音速導彈系統的軍團已經執行戰鬥值班任務，戰略導彈部隊大約一半編隊已接收最新型的亞爾斯洲際彈道導彈；海軍方面，最新型的955A型戰略核潛艇亦已服役。

在大國競爭的戰略環境，外界憂慮引發新一場軍備競賽。惟普京強調，俄羅斯絕不參與使人精疲力竭的軍備競賽，直言根本沒有需要；又聲言這是俄羅斯史上首次，該國部分武器系統領先外國對手數十年，部分系統在世上無可匹敵。

此外，俄羅斯國防部上周五（6日）在官網發文，總結今年恩格斯空軍基地的轟炸機編隊行動時，上傳圖95、圖160及圖22M與它們可搭載的彈藥照片。特別的是，在圖160及圖95的前方，分別擺放搭載常規彈頭的Kh-101空射型巡航導彈，以及配備核彈頭的Kh-55SM空射型巡航導彈，而圖22M的前方只放置普通炸彈。