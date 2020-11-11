山火劫後餘生　發現兩種新有袋類動物

澳洲山火重創當地部分生態鏈，令多個物種生存受到威脅。澳洲詹姆士庫克大學近日宣布喜訊，研究人員發現瀕危的大型滑翔有袋動物（greater glider）並非單一物種，另發現多兩個新物種，意味澳洲的生物多樣性變得更豐富，明確分類亦有助當局保護有關物種。

除了原有的大袋鼯（Petauroides volans），新發現的兩個物種原先因體形、顏色和生理上的差異被歸類為一個亞種，分別是「Petauroides minor」及「Petauroides armillatus」。牠們與樹熊一樣只食桉樹葉，生活在大分嶺（Great divide Range）沿線森林內。

研究作者之一、詹姆士庫克大學博士生麥格雷戈（Denise McGregor）表示，科學家早已懷疑大型滑翔有袋動物不止一個物種，直至研究員對動物的新組織樣本進行DNA測試後，才首次證實該理論。研究結果周一（9日）已刊於國際性學術期刊《科學報告》。