美國大選：與日韓領袖通電話　拜登重申美日安保涵蓋釣魚島

宣稱勝出美國總統選舉的拜登周四（12日）分別與日本首相菅義偉及南韓總統文在寅通電話，向二人確保新政府會加強美日及美韓同盟，強調日韓都是維護印太地區繁榮與安全的關鍵。拜登同時向菅義偉表明，日方與中國有主權爭議的尖閣諸島（華稱釣魚島）是《美日安保條約》第五條的適用對象。

菅義偉在通電話後見記者，透露自己恭賀拜登當選美國總統，希望日美可以合作實現「自由開放的印太地區」戰略，形容兩國同盟對日益嚴峻的日本周邊地區及國際社會和平與繁榮而言不可或缺，亦希望與美方在解決北韓綁架日本人問題合作。

拜登則重申華盛頓捍衞尖閣諸島的決心，該島是規定美國防衞義務的《日美安保條約》第五條適用對象。拜登亦指，期待強化日美同盟和合作維護印太地區的和平與穩定，同意擴大與日方在應對新冠肺炎及氣候變化等全球事務合作。

同日，拜登與文在寅通電話約14分鐘，表明南韓對印太地區安全十分重要，重申華府對韓方的安保承諾，會與青瓦台密切合作解決北韓核問題。文在寅則希望美韓就同盟關係、朝鮮半島無核化及建立永久和平的半島緊密溝通。文在寅特別提到拜登在美國周三（11日）的陣亡將士紀念日，到訪位於費城的韓戰紀念碑。

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