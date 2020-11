澳洲新南威爾士省省長貝雷吉克莉安周三(11日)提出,修改澳洲國歌《前進,美麗的澳洲》的歌詞,把其中一句「我們年輕和自由」(we are young and free),改為「我們是一體和自由」(we are one and free),以更好地承認澳洲引以為豪的原住民歷史。

貝雷吉克莉安表示,是時候承認這片大陸上數萬年的原住民歷史,強調團結非常重要。她稱:「認同我們社會所有重要部分十分關鍵……我覺得如果我們說『我們年輕和自由』,但我們這片大陸並非真的很年輕,數萬年前已有人居住了。尊重很重要,包容很重要。」

北領地工黨參議員麥卡錫(Malarndirri McCarthy)歡迎上述建議,認為這是展開重要討論的開始。但昆士蘭省國家黨參議員卡納萬(Matt Canavan)則不贊成,認為改歌詞會不公平地玷污祖先,不認為填詞人提到的「年輕」有冒犯之意。