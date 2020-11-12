悉尼大學學生代表失職　捐5萬澳元致歉惹議

澳洲悉尼大學一名華裔女生當選學生代表後，被批評在任內無所作為，周二（10日）出席網上視像學生代表理事會（SRC）期間，主動提出捐贈5萬澳元（約28.1萬港元）予SRC表示歉意，此舉令其他幹事陷入混亂。惟法律專家表示，若沒妥當處理臨時捐款，恐引來法律爭議。

就讀文學與法學的施嘉琪（Abbey Shi）被選為SRC的兩位秘書長之一，擔任該職位每年可獲1.2萬澳元（約6.8萬港元）的津貼。惟另一名秘書長托馬斯（Liam Thomas）在周二舉行網上視像會議時，提出動議指施嘉琪在過去任內3個月沒履行職責，亦沒回覆任何訊息或電郵，要求她退還3個月來的3,000澳元津貼。最後其他幹事以15票同意；2票棄權通過動議。

施嘉琪在會議中途上線及承認自己失職，表示會向SRC捐贈5萬澳元，以對其他盡責的幹事致謝及作SRC的經費。此舉引起幹事們嘩然，但他們強調不會因而撤回譴責。悉尼大學信託和捐贈法專家科霍特（Derwent Coshott）提醒，SRC不是法人協會，處理這些捐款的措詞需小心謹慎，否則或會在無意間把其他幹事變成5萬澳元的受託人，衍生法律和道德問題。