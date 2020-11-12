鐵達尼探索團　4000米海底睹傳奇沉船

有公司將開辦鐵達尼探索團，讓一般人也可深入海底親睹沉船殘骸。

英國著名郵輪鐵達尼號（Titanic）於1912年在北大西洋撞上冰山沉沒，至今逾一個世紀，過去只有少數科學家及研究人員能夠潛入海底，探索及研究郵輪殘骸。美國一間海底探索公司計劃於明年開放少量名額，讓一般遊客也可以親身到海底，一睹這艘傳奇郵輪的風采。

海底探勘潛艇公司OceanGate Expeditions多年來派出專家探索鐵達尼號，公司行政總裁拉什（Stockton Rush）表示，開放予遊客潛入海底參觀，不但可以一圓鐵達尼號粉絲的願望，也可以讓他們親眼看看深海的世界。他指：「很多人有機會登上世界最高的峰珠穆朗瑪峰，但深入海底一睹鐵達尼號卻難得一遇。」

該公司明年將舉行6次各為期10天的探索鐵達尼號之旅，每次接待9名遊客。遊客會乘坐公司的探險船，由美國東岸或加拿大紐芬蘭出發，航行到約595公里外的鐵達尼號沉沒地點，再與多名專家及駕駛員，轉乘獨眼龍級泰坦潛水艇（Titan）潛到水底約3,800米處，透過潛艇窗戶和潛泳，近距離觀察鐵達尼號殘骸，整個過程約需8至10小時。

鐵達尼號探索之旅每人索價12.5萬美元（97.5萬港元），遊客並需填寫詳細的申請書和通過視像面試。雖然如此，仍然無礙鐵達尼號粉絲想一睹郵輪的決心，據報現時已有至少36人報名參加。