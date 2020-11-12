假文件誘騙戴妃受訪　BBC獨立調查

英國廣播公司（BBC）早前承認，25年前旗下記者偽造銀行文件，誘騙已故戴安娜王妃受訪公開婚外情內幕。周一（9日）起一連兩天播放的紀錄片指，涉事記者以偽造的銀行紀錄換取戴妃的信任；BBC表示就有關指控委託獨立調查。

根據英國獨立電視公司放的紀錄片，當年採訪戴妃的BBC記者巴希爾（Martin Bashir），以不誠實手段獲取事主信任，游說對方受訪，指控巴希爾以偽造的銀行紀錄，證明王室隨從被收買後監視戴妃，結果令戴妃信以為真並同意受訪。

此外，時任BBC新聞總監霍爾（Tony Hall）為求讓巴希爾洗脫嫌疑，將所有罪名推給當年協助製造銀行紀錄的平面設計師維斯勒（Matthias Wiessler）。維斯勒在紀錄片首次表示，當時巴希爾向他訛稱，有關文件只用作「拍攝用途」。

戴妃的訪問當年播出後，維斯勒向BBC表達憂慮，與巴希爾對質無果後決定向另一名記者道出真相，迫使BBC翌年展開內部調查，但未發現巴希爾有不當行為。BBC總裁戴維（Tim Davie）回應指，公司嚴肅看待事件，誓言找出真相。