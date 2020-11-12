印媒談中印撤軍方案　內地官媒指報道不準確

印度傳媒周四（12日）報道，中印雙方大致同意在兩國邊境的「摩擦點」撤軍，並公布分3階段撤軍的方案。內地官媒同日引述中方消息人士及專家報道，指中印雙方經多輪談判正逐步達成共識，但印媒報道的「撤軍方案」不準確，不利雙方按既定步驟達成既定目標。

根據印媒的報道，撤軍可能由班公湖北岸開始，解放軍將撤回到北岸以東的陣地，印軍則向班公湖地區以西撤離；雙方將分階段撤軍，每次撤出三分之一的部隊。報道又指，將軍隊部署在海拔4,500米的地區過冬，將付出代價，這也是中方更願意緩和緊張局勢的原因。

內地官媒採訪中方消息人士，指中印新一輪軍長級會談氣氛不錯，但印媒的單方面撤軍方案不準確，同時不承認歷史事實，而是希望在中印爭議地區撈取利益。消息人士指，印媒擅長通過半真半假的消息，對外展現印度的「強硬態度」，也擅長在國內挑動民粹情緒。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印媒報道的方案明顯是將多輪軍長級會談的意見，進行了帶傾向性、自說自話的混合，雖然某程度揭示印軍單方面的真實想法，但它並不能代表雙方現階段的談判成果，也肯定不會是撤軍的最終方案。