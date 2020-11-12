濃縮鈾存量續增加　超核協議上限12倍

國際原子能機構（IAEA）周三（11日）發表報告指，伊朗的鈾儲存量持續增加，已超出《伊朗核協議》規定上限的12倍。德黑蘭聲稱其核計劃僅為和平，但IAEA認為不可信，因為伊朗將鈾存放在未經申報的地點。

IAEA向成員國發表的報告指出，伊朗的濃縮鈾庫存由8月25日的2,105.4公斤，增加至11月2日的2,442.9公斤，遠超核協議的202.8公斤上限。同時，伊朗亦繼續提煉濃縮鈾的濃度至4.5%，違反核協議規定的3.67%上限。組織仍在分析9月在伊朗兩個懷疑核設施取得的樣本，沒有提及調查人員在甚或地方發現濃縮鈾，僅指相信涉事地點只用作存放，不是加工場所。

伊朗駐IAEA代表阿巴迪（Gharib Abadi）在Twitter表示，組織應避免任何輕率評論，伊方正為解決問題交涉。

另外，沙特阿拉伯國王薩勒曼周四（12日）發表年度演說，除了注意防疫和穩定石油供應事務外，認為來自伊朗的威脅仍是最高關切。他指伊朗支持恐怖主義和激起區內的宗派主義，必須找到理性解決方法，確保德黑蘭不會擁有大規模殺傷力武器。