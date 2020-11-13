新冠肺炎︰爆疫初期　世衞高層被揭私下批中英日抗疫不力

世界衞生組織（WHO）被指對抗新冠肺炎不力，美聯社取得今年1月至4月會議錄音，揭發組織高層私下批評中國、日本和英國等防疫出錯，但對外卻讚揚它們，令疫情一發不可收拾。有指若世衞對成員國態度太強硬，或會造成反響。

世衞有高層曾形容一些成員國視自己為「不幸的實驗室」來研究這病毒，但對外則讚揚成員國做法。疫情爆發初期，世衞總幹事譚德塞1月與中國領導人見面，但到2月，世衞技術部門負責人范克爾克霍夫在內部會議提到，世衞沒有足夠資料去判斷抗疫是否有效。不久後，譚德塞更在記者會上讚中國做了很多好事去遏制病毒傳播，指事實勝於雄辯。

到2月1日，有染疫旅客於香港從鑽石公主號郵輪下船，其後當郵輪到達橫濱時，船上3,711名乘客有10人確診。世衞緊急項目負責人瑞安當時跟記者稱，要小心不要反應過度。但到2月10日，由於確診數一夜間翻一倍，瑞安在內部會議的態度迥然不同，指船上確診者倍增並不意外，因日本只有數名傳染病專家處理事件。

而歐洲各國3月開始採取保持社交距離措施、取消大型活動時，英國照舉辦足球聯賽，政府高層還提出群體免疫來抗疫，瑞安批評英國政策很有問題。