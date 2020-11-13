200萬年前人類近親頭骨　不同環境進化實例

澳洲考古團隊較早前在南非一個洞穴深處，首次發現一個近乎完整的羅百氏傍人（Paranthropus robustus）男性頭骨化石，不但填補長久以來對這種早已滅絕的古代人種的學術空白，更印證了「微進化」理論。

外媒周二（10日）報道，墨爾本樂卓博大學（La Trobe University）考古學系研究人員，於2018年6月20日在南非約翰內斯堡以北一個礦場發掘時發現該個頭骨化石，由於那天是南非的父親節，遂暱稱其為「父親節化石」。在此之前，羅百氏傍人的標本僅有幾顆零星牙齒，因此學者對牠們所知不多。

領導研究的利斯（Angline Leece）表示，羅百氏傍人在200萬年前生活在乾旱的非洲大陸，是同期的直立人（現代人祖先）的近親。他們主要吃堅硬的植物塊根和樹皮維生，結果發展出腦小齒大的特徵，這與同時吃植物也食肉的直立人腦大齒小的特徵剛剛相反。這證明不同的生活方式會令近似的物種有不同的進化方向，印證了「微進化」理論。

研究並發現，頭骨化石反映最初的羅百氏傍人數量佔多，惟後來因無法應付氣候變化，加上生存方式比不上直立人成功，終致滅族。有關研究刊於最新一期《自然生態學與進化》 網上期刊。