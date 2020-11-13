新冠肺炎：奧克蘭增源頭不明個案　封鎖市中心

新西蘭奧克蘭周四（12日）新增一宗源頭不明的新冠肺炎確診個案，市長戈夫（Phil Golf）指個案與邊境等疫情爆發地區沒有關連，情況令人擔憂。衞生部呼籲，奧克蘭市中心的民眾周五（13日）盡可能在家工作，並封鎖部分地區追蹤感染源頭，約10萬人受影響。

一名女大學生周二（10日）接受病毒檢測，衞生官員建議她在有結果前自我隔離，但她照常戴口罩上班負責顧客服務，潛伏期曾乘坐電召汽車，到訪大型百貨商店和光顧4家在市中心的餐館。事主至周四確診，轉送至隔離設施，其兩名朋友及同區居民需要隔離。

新冠疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，當局正採取「冷靜和系統的應對措施」，呼籲民眾不要驚慌，鼓勵到涉事地區和乘搭交通工具的市民，應戴上口罩和保持社交距離。

衞生部長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）則指，政府正進行緊急基因組檢測，以追蹤患者過去一周的活動和確定感染源頭，提醒市民應保持警惕，如感到不適應避免上班。