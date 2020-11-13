提高對外宣傳　個人開Twitter帳戶

金命一（上圖）與韓成一（下圖）在Twitter開設帳戶。

南韓傳媒周五（13日）報道，社交網Twitter近日出現兩個以北韓居民個人名義開設的帳戶，當事人分別自稱是北韓祖國和平統一委員會部長金命一及祖國統一研究院室長韓成一，並以韓文、中文、英文及日文向多國民眾發文宣傳，引起外界關注。

資料顯示，金命一及韓成一的帳戶均10月註冊，平均每一至兩天就發文，內容涉及政治及社會層面。其中，韓成一在首個貼文表示，將提供北韓的好消息及南北韓關係的消息，介紹民族文化歷史等常識，與廣大網友展開積極順暢及各方面的交流。

貼文內容主要是宣傳北韓、批評南韓保守派、鼓勵「80天戰鬥」等，情況與北韓對外宣傳媒體一樣。特別的是，上述帳戶有時談及自己的日常生活，金命一周五發文時提到北韓實施《禁煙法》，指自己曾是煙民，但為了更清潔的環境而決心戒煙。

此外，金命一周五上傳醃泡菜的照片並寫道：「準備泡菜的季節已經來臨，泡菜已經成為其中一款風靡全球的健康食物，它美味又有益健康，一想到就垂涎欲滴。」

暫時無法知悉上述帳戶是否當事人親自使用，但北韓不以團體名義在社交網開設帳戶實屬罕見，或想以平易近人的私人帳戶、喜聞樂見的語言風格，提高對外宣傳效果，而兩個帳戶均只跟隨祖國和平統一委員會官方網站「我們民族之間」的帳戶。

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