新冠肺炎：單日新症再創新高　1685人染病

日本新一波新冠肺炎疫情日趨惡化，全國周五（13日）新增1,685人染病，連續第2天刷新單日新症的最高紀錄。在一海之隔的南韓，當地防疫部門同日表示，由於首都圈及江原道的確診病例急增，因此有可能調整兩地的防疫響應級別。

日本累計116,220人感染新冠肺炎，死亡個案增加9宗至1,895宗；重災區仍然是東京都，當地累計34,144人染病。日本周四（12日）通報新增1,660人染病，打破8月7日錄得的1,597人最高紀錄。經濟再生擔當相西村康稔周四承認，可與夏天流行匹敵的大規模流行步步進逼，但指現時仍未有需要宣布進入緊急狀態。

日本政府的疫情對策小組會會長尾身茂認為，若要在不停止經濟活動的情況下控制疫情，民眾需要在聚餐等生活方面避免高風險行為，強調「立即執行此事是控制疫情的最後機會」。有專家指迹象表明，臨近冬季可能出現第3波疫情。

另一邊廂，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓周五表示，現時所有防疫區未達到保持社交距離響應升級的條件，但新增病例出現不斷增加的趨勢，首都圈、江原道的疫情已接近1.5級防疫響應標準；若按照這個趨勢發展，現時的防疫級別有可能在不久後上調。過去一周，南韓平均每天新增109宗病例。