真子首度回應婚事　強調婚禮不會取消

日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與大學同學小室圭的婚禮，原定由2018年押後至本年舉行，惟至今未有任何消息，一度傳有告吹迹象。真子周五（13日）通過宮內廳發表有關其婚禮事宜的聲明，是婚禮宣布押後之後，她首次開腔回應，並明確肯定婚禮不會取消。

聲明約一張A4紙長，真子第一次表達她對與小室圭結婚一事的心意。她表示，自周日（8日）的立皇嗣之禮結束後，「我得到了父母的諒解，故想再一次傳達我們的心情給大家。」她寫道：「在今天之前的這段時間裏，我們在思考自己的結婚以及今後生活應該如何的同時，也在討論着各種各樣的事情。」

對於大家關注她和小室圭的婚禮，真子表示真心感謝外界的關心及憂慮，她明白很多人都出於各種理由不看好這場婚姻，但她指對他們這對新人而言，「彼此才是幸福和不幸福的時候，能夠相互廝守及不可替代地存在，結婚對於我們來說是為了守護自己的心而活下去的必要選擇。」

真子又表示，由於疫情影響仍持續，故關於婚禮今後計劃等，難以告知具體事項，但為了成婚，「我們會各自和自己的家人共商前進」。她表示，發表聲明前已徵得日皇德仁伉儷及上皇明仁伉儷同意，他們都對此表示尊重。據宮內廳指，文仁伉儷亦尊重真子和小室圭的婚事。