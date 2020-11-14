政府軍與叛軍衝突持續爆炸不斷　傳平民遭屠殺

埃塞俄比亞政府軍與北部泰格瑞省叛軍的軍事衝突持續，鄰近州份亦發生爆炸，大批民眾湧往鄰國蘇丹避難。有難民指控政府軍在周一（9日）空襲當地，並在街上亂槍掃射和用開山刀屠殺平民，但當局否認。聯合國人權委員要求就此調查，並警告如屬實，埃國政府可能干犯戰爭罪行。

英媒周五（13日）報道，目前已有逾7,000名埃塞俄比亞難民抵達蘇丹與該國接壤的法什卡鎮（Al-Fashqa）。有難民稱趁天黑逃離泰格瑞省，並目睹路邊有不少屍體，他們預計未來數日會有更多人逃往蘇丹。

52歲女難民巴爾赫特表示，他們在埃塞俄比亞阿姆哈拉省遭政府軍攻擊後逃離故鄉。她指軍隊殺死自稱是泰格瑞省居民的人，又搶去他們的牲口、農作物和錢財。同省另一名48歲難民埃利亞斯則稱，曾目擊槍手在街上大屠殺，嚇得立即逃離。

有蘇丹居民則指，直至周二仍聽到埃塞俄比亞軍機空襲泰格瑞省，摧毀建築物和造成傷亡，部分受傷難民送往當地醫療設施救治。但亦有目擊者指，是效忠叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPIF）的人屠殺平民。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特關注事件，周六（14日）指如屬實，這會是自本月4日埃塞俄比亞政府軍與TPIF爆發衝突以來，首次大規模殺害平民事件，要求展開調查；又指目前首要是雙方停火。

泰格瑞省政府發聲明否認政府軍殺人，埃塞俄比亞總理阿比‧艾哈邁德亦指，是TPIF在政府軍收復泰格瑞省西部城鎮邁卡拉（Mai-Kadra）後，肆意殘殺無辜平民。外長梅孔嫩（Demeke Mekonnen）指，軍方的行動如計劃進行，將在很短時間內結束；並稱與叛軍談判前，必須恢復秩序和將殺人者繩之於法。