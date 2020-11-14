阿蓋德二號人物死亡　傳美國指示以色列行動

美國《紐約時報》周五（13日）引述情報官員消息指，恐怖組織阿蓋德二號人物阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）與女兒，今年8月在伊朗德黑蘭街頭遭兩名騎電單車的殺手擊斃，而暗殺是以色列特工按美國指示策動。

阿卜杜拉1963年出生於埃及，平時會使用化名阿馬斯里（Abu Muhammad al-Masri），是阿蓋德其中一名始創人，被視為現任領袖扎瓦希里的第二把交椅。58歲的他涉及1998年美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館爆炸案，兩宗恐襲造成224人死亡。美國多年來追蹤身在伊朗的阿蓋德成員，聯邦調查局（FBI）更將阿卜杜拉列入頭號恐怖分子名單，並懸賞1,000萬美元（約7,800萬港元）通緝，但截止周五仍「榜上有名」。

《紐時》引述4名官員指，在今年8月7日早上9時，阿卜杜拉駕駛私家車，與女兒米里亞姆（Miriam）一同離開住所，突然有兩名騎電單車的槍手靠近他們，用裝有滅聲器的手槍連開5槍，其中4發子彈射穿車輛，二人當場死亡。目前未知美國在暗殺行動的角色，惟消息指行動是以色列特工按美國指示進行。消息又稱，阿卜杜拉2003年起在伊朗的監視下生活，至2015年，他可以在德黑蘭帕斯達朗（Pasdaran）自由生活。

有關報道曝光後，伊朗官方指兩名死者分別是黎巴嫩一名歷史教授及其女兒；黎巴嫩傳媒亦附和伊朗的消息。不過情報官員認為，該名黎巴嫩死者身份及職業是伊朗捏造，旨在掩蓋事實。有研究恐怖主義的專家分析，伊朗將阿蓋德成員留在境內，是想確保該組織不會在境內發動恐襲；有美國反恐官員則認為，伊朗將他們留低，是想聯手對抗美國。

值得一提的是，阿卜杜拉是阿蓋德已故領袖拉登兒子哈姆扎的師傅，其後米里亞姆與哈姆扎結婚。