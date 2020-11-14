新冠肺炎：增1729人確診創單日新高　家庭內傳染嚴重

日本的新冠肺炎疫情惡化，周五（13日）新增1,704人確診，超過周四（12日）1,660人的紀錄，創單日確診新高。其中大阪府新增263宗新症，亦創下當地單日新高。大阪府知事吉村洋文呼籲，民眾外出用餐時要保持安靜，避免喧鬧。至周六（14日），全國再錄得1,729宗新症，連續3天刷新紀錄。

報道指，東京都周五新增374宗確診，連續3天單日逾300宗；大阪府連續4天單日逾200宗；北海道連續兩天超過200人，達235人；長野縣錄得23宗新症，也打破當地單日紀錄。包括疫輪鑽石公主號的乘客及船員在內，日本國內染疫人數累計達116,126人，當中1,898人病歿。

東京8月以來，感染途徑中家庭內部傳染的比例持續高企，截至周一（9日）的一周內達到40.7%。而在東京新增病例中，醫院及大學宿舍等設施內出現的佔最多，其中駒澤大學足球隊宿舍爆發大規模感染。政府的新冠疫情對策小組分析指，聚餐場合及職場播毒的情況嚴重；專家料疫情將進一步擴大，呼籲加強警惕。