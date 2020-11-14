泰王出席地鐵站擴建儀式　曼谷再有示威

泰國反政府示威持續，泰王佛齊拉隆功及王后素提達當地時間周六（14日）下午5時，將為大王宮附近的曼谷地鐵（MRT）沙南猜站（Sanam Chai）主持擴建工程儀式。與此同時，首都曼谷周六（14日）將舉行3個反政府集會。曼谷警方已部署5,000名警員，揚言一旦和平示威失控，不排除再出動水炮驅散示威者。

3個反政府集會在民主紀念碑，及其毗鄰的拉洽丹農大道舉行，其中由民主派各團體組成的「Mob Fest」發起的集會將於下午2時開始，而「自由女性」（Free Women）發起的集會則在下午1時至7時於「10月14日紀念館」舉行，要求政府正視性別問題。

「壞學生組織」（Bad Students）周五獲差納頌堪警局許可，將在周六下午1時在教育部外的丹農大道集合，然後遊行到民主紀念碑，要求總理帕拉育及教育部部長納塔蓬下台，抗議泰國的教育質素及未能給予學生更多言論自由。

因應示威活動及皇家車隊將引來大批民眾，MRT三喲站及沙南猜站上午6時起關閉，三喲站及拉頌站之間的線路亦於下午4時起關閉，將在擴建工程儀式結束後重開。