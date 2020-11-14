開發反網絡欺凌軟件　少年獲頒國際兒童和平獎

青少年面對網絡欺凌問題愈趨嚴重，孟加拉一名17歲少年為改善國內網絡欺凌情況，開發了一款反網絡欺凌的手機應用程式（Apps）「網絡少年」（Cyber Teens），讓青少年得以舉報網絡欺凌。他日前獲頒本年的國際兒童和平獎表彰成就。

拉赫曼（Sadat Rahman）聽聞一名15歲孟加拉少女因受欺凌而自殺後，受到啟發，於是開發這款手機應用程式。青少年可透過程式向志願人士舉報欺凌行為，再由對方報警或通知社工跟進，程式同時會教育青少年有關網絡安全的知識。

程式自上架以來，拉赫曼所在地區有約1800名青少年已下載使用，並已幫到超過300名青少年，並拘捕了包括一名網上性騷擾兒童的成年人等8名涉案人士。諾貝爾和平獎歷來最年輕得主、巴基斯坦少女馬拉拉讚揚拉赫曼是一個真正的變革者。

拉赫曼接受獎項時表示，孟加拉有一半年輕互聯網用戶經歷過網絡欺凌但因恐懼和缺乏認知而不敢舉報，他呼籲大眾攜手對抗網絡欺凌。拉赫曼獲得10萬歐元（約91.8萬港元）獎金，將用來在孟加拉進一步推廣網絡少年程式。