流感疫苗缺貨　當局從外國輸入150萬劑

法國當局早前呼籲國民在冬季前盡量接受流感疫苗注射後，市面藥房的疫苗存貨迅速售罄。法國政府就流感疫苗缺貨問題，從外國輸入150萬劑以應付今年冬季特別情況。

法國藥房聯會主席貝西證實，已有超過8成藥房沒有流感疫苗供應；今年在一個月內接受注射的人數相等於平常的3個月，肯定與新冠肺炎效應有關，令更多人希望打防疫針。他估計至本月底法國流感疫苗存貨將完結。

從10月13日至11月9日期間，藥房銷售了接近1千萬劑流感疫苗。兩大藥廠賽諾菲和邁蘭向法國市場提供總共1,550萬劑。超過75%接受注射人士為65歲以上。

在這情況下藥房業要求政府加速提供疫苗貨量。官方向藥廠訂購145萬劑疫苗，後者從國外取大批存貨。賽納菲收回原本給與北歐市場的Vaxigriptetra和在美國銷售的fluzone HD，專門給高齡人士使用，共有70萬劑。首批貨品安排本周送到批發商。葛蘭素史克藥廠從德國收回的45萬劑和阿斯利康的30萬劑將稍後到達法國。

政府預計儲存多50萬至100萬劑流感疫苗，以便從現在至明年1月31日疫苗運動完結時所用。

駐法國記者呂靜儀報道