報告指充斥性別歧視及欺凌　賽馬會否認

英國《泰晤士報》上周六（14日）引述內部文件報道，英國賽馬會內出現性別歧視、職場欺凌、種族歧視和恐懼同性戀的行為。英國賽馬會強烈否認指控，表示只有少數員工作出正式投訴，有關投訴全部都獲認真處理。

報道指，英國賽馬會人力資源女主管鮑爾斯（Linda Bowles）去年12月向董事會及高級管理人員提交簡報，披露賽馬會出現不少歧視、欺凌和恐同行為的不滿及調查，並有證據顯示部分人員使用不恰當的語言及開玩笑，有性小眾員工不敢「出櫃」，生怕影響工作。

一名前員工指，職業生涯大部分時間都在男性主導的環境工作，但認為馬會情況有不同。另一名員工則指，馬會就像黑暗時代的東西。另有前員工稱，當他告訴高層自己是同性戀者，對方表現出驚恐。

簡報指，這些對高層、委員會成員及外部夥伴的不滿，如果告上法庭，那將是一場公關災難。鮑爾斯同時指，雖然大部分指控缺乏證據，但明顯有需要教育及培訓。英國賽馬會前行政總裁布謝爾（Delia Bushell）今年8月請辭，她在辭職信批評賽馬會長期帶有歧視色彩，指賽馬會是由男性主導的組織，一直無視對男高層嚴重指控，並試圖抹黑和排斥任何挑戰現狀的人。