專家指法國可成為美歐橋樑夥伴　抗衡中俄

美國有高級安全顧問上周四（12日）表示，在明年1月美國更換新政權和英國脫離歐盟下，法國可能成為美國在歐洲的橋樑夥伴，以對抗中俄的高級軍事挑戰及面對更大的恐怖主義威脅。

美國駐歐洲海軍的退休前指揮官福戈（James Foggo）指，儘管存在策略自主意見分歧，2009年當法國與北約重新加入包括核子力量的部隊時，對法國是一個重大問題。

法國於1960年代從北約取回軍事自主權，並下令北約總部撤出巴黎。福戈表示，法國最高軍事指揮官當時被問及其導彈和核子部隊針對哪裏為目標， 他回應說「所有地方」。美法兩大核武國的安全情勢幾乎作出180度改變。福戈說，現在最重要是繼續對話，以免再次分裂。

哈佛甘迺迪政府學院研究主管陶西格（Torrey Taussig）指，未來拜登政府應該可與巴黎合作建立意願聯盟，以對抗華盛頓和盟國將面對的新安全挑戰。兩國合作超越在南海的航行自由操作和演習。

福戈提到多年來與法國的聯合航母行動已達成熟階段，並認為需要在所有層面上增加合作，從中尉和海軍少校開始慢慢建立信任。他指應該互通情報和策略數據，強調人人均有權知道威脅和被針對目標。法國武器軍部國際關係策略總幹事基屯指雙方合作包括太空和網絡領域，確保可在危機時合作。

惟巴黎和華盛頓的世界觀並不一致。美國國防政策著重回到大國競爭和需要為嚴重衝突作準備。五角大樓在部署和投資策略上，從中東及非洲反恐轉移到印太地區。

駐法國記者呂靜儀報道