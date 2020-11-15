15國簽RCEP　承諾立即或10年內減至零關稅

中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟10國周日（15日）正式簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），組成全球最大規模的自貿區，涵蓋全球半數人口。中方表示，協議經過8年談判得以簽署，顯示多邊主義和自由貿易的勝利。中國財政部同日表示，成員國承諾立即或10年內降至零關稅。

第4次《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）領導人會議以視像方式舉行，15個成員國除中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭外，還包括泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、越南、老撾、緬甸及柬埔寨，惟美國未在其中，外界擔憂美國會遭邊緣化。

15國在會上舉行簽署儀式，中方簽署RCEP後表示，協定可促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟恢復增長，在當前國際形勢下，表明多邊主義和自由貿易是世界經濟和人類前進的正確方向。

中國財政部表示，RCEP協定包含序言、20個章節，主要包括貨物貿易、原產地規則、貿易救濟、服務貿易、投資、電子商務、政府採購等，以及貨物貿易、服務貿易、投資和自然人臨時移動承諾表組成。中日更首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破，有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。

中國財政部續稱，簽署RCEP對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用，貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進。該協定將惠及消費者和行業企業，豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本等。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周日表示，希望這項協定有助於改善澳洲與中國的緊張關係，敦促中國應履行協定的細節，另應「真誠履行協定精神」。惟印度去年因為擔心國內市場被進口品佔據和貿易赤字膨脹，退出談判，該協定代表國由16國變成15國。日本方面曾表示，沒有印度的RCEP，其實與日、中、南韓三國的自貿協定經濟效益差不多，會持續接觸印度。

日媒周日報道指，此次簽署的RCEP，以工業產品為主，整體的關稅廢除率達91%，若汽車零件等關稅廢除，將有助汽車業者提升競爭力。關稅廢除率達整體項目9成以上，逼近「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的水準。

報道指，簽署RCEP是日本與中國、南韓首度簽署自由貿易協定，協定會員國對日本產品的關稅廢除率，分別為中國86%、南韓83%，其他國家是86%至100%。各國出口至日本的關稅廢除率為81%至88%。中國86%、南韓81%、東盟10國等88%。

另外，中國商務部研究院區域經濟研究中心主任張建平認為，RCEP的特點分為涵蓋範圍為世界最大自貿區和更大的包容性，從傳統的推進貨貿、服貿、投資往其他領域拓展，在競爭政策、知識產權保護上有一致意見，對未來區域創新發展和公平競爭有重要作用。