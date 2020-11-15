停火協議釀政治危機　前國安局長圖刺殺總理

亞美尼亞與阿塞拜疆上周二（10日）在俄羅斯斡旋下，就納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區衝突達成停火協議。惟協議簽署僅4天後，亞美尼亞隨即爆發嚴重政治危機，國家安全局（NSS）上周六（14日）宣稱瓦解刺殺及推翻總理帕辛揚的陰謀，檢獲大量武器、彈藥及爆炸品；俄媒報道指，亞美尼亞在野國土黨領袖、NSS前局長瓦涅斯揚（Artur Vanetsyan）亦涉案被捕。

NSS發表聲明指，已破獲多宗非法獲得並儲存武器、彈藥及爆炸品的案件，有組織成員企圖奪取政權；聲明又指，有證據顯示攻擊者不同意本國的內政及外交政策，他們打算透過殺害政府首腦而奪取政權。

瓦涅斯揚的律師在社交網稱，NSS調查部門邀請瓦涅斯揚問話後把他拘捕，控以企圖謀殺及涉嫌篡權的罪名；同案被捕人士亦包括前國會議員巴格達薩里、自發前往納卡參戰的米納斯揚等人。瓦涅斯揚的律師亦指控，NSS非法搜查當事人父母寓所及國土黨辦公室，惟NSS沒有公布已扣留瓦涅斯揚的消息。

停火協議簽署後，國土黨等17個反對派政黨發起示威，不滿帕辛揚向阿塞拜疆屈服及出賣國家，要求他下台。在上周三（11日），包括瓦涅斯揚在內的10名反對黨領袖，因涉嫌組織暴力騷亂而被捕，但2日後獲釋。40歲的瓦涅斯揚於前年協助帕辛揚上台後，出任NSS局長一職；他上任後發起針對政府高官的反貪調查，去年9月與帕辛揚政見不合而辭職，更多次批評對方無能及治國無方。

根據停火協議，由亞美尼亞控制的部分納卡地區，需移交予阿塞拜疆。卡瓦察村約600名信奉基督教的亞美尼亞人決定撤走，部分人為了不把任何東西留給信奉回教的阿塞拜疆人，寧願燒毀居住多年的房屋，亦有村民埋怨俄羅斯總統普京拋棄他們。俄羅斯中部軍區派出第15機械化步兵旅近2,000名士兵、90架裝甲車輛及380架各式車輛，部署納卡地區執行維持和平任務。