新冠肺炎：南澳現17本土病例　多省緊急封關

澳洲南澳省事隔3個月後，周日（15日）通報4宗新冠肺炎本土病例，相關感染群組周一（16日）增至17人；當地恢復疫情防控措施，國內其餘大部分地區隨即實施旅遊限制，總理莫里森希望不影響各省及領地聖誕前互相通關的計劃。

南澳省阿德萊德北部爆發新一波本土疫情，在該感染群組中，有15人來自同一個大家庭，一名80多歲老婦上周六（14日）最先確診，另外兩名家庭成員之後證實染疫，其中一名60多歲老翁在隔離海外回國旅客的酒店工作，衞生部門相信這是感染源頭。除了兩名高齡確診患者在醫院隔離，其餘15名確診患者在酒店隔離。

南澳省省長馬紹雲形容，面臨到目前為止最大的挑戰，強調不能坐以待斃等待疫情惡化，未來24小時將很關鍵，呼籲民眾出現症狀就要檢測。他宣布由周二（17日）凌晨零時起實施多項防疫措施，包括家庭聚會不得多過10人，酒吧、會所、餐廳最多招待100人，取消本周所有前往該省的國際航班，並建議盡量在家工作。

西澳省、北領地、昆士蘭省、塔斯馬尼亞省宣布對南澳省「封關」，強制該省旅客接受不同形式的隔離；新南威爾士省、維多利亞省、首都領地維持邊境開放。新南威爾士省省長貝雷吉克莉安解釋：「我們的立場是需要與新冠病毒共存，不能每次爆發疫情就關閉邊境。」惟該省反對黨工黨要求立即封鎖全省。

聯邦衞生部長亨特表示，聯邦政府將向南澳省提供全國追蹤系統支援，必要時將派遣軍方人員協助遏制疫情擴散。他又稱，仍然未收到聯邦政府首席醫療官的建議，現階段任何省份及領地要因應今次疫情，對國內任何地區「封關」。

莫里森指南澳省疫情再起是一個警號，代表就算封城結束，病毒都沒有消失。他說：「最重要是不要成為另一次對民生的持久擾亂，只要當南澳省在抗疫方面佔上風，我預期所有省份及領地將繼續邁向聖誕前互相重開邊境的目標。」