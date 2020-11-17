傳特朗普擬攻擊伊朗核設施　幕僚勸阻作罷

美國傳媒周一（16日）引述華府官員指，總統特朗普有意在任期最後階段攻擊伊朗的核設施，上周要求高級幕僚交代打擊選項，官員們警告美方的行動可能引發更廣泛衝突後，特朗普打消以導彈攻擊伊朗核設施的念頭，但可能把目標轉向伊朗在區內的資產及盟友。

4名現任及前華府官員向《紐約時報》透露，國際原子能機構（IAEA）上周三（11日）發表報告指，伊朗的鈾儲存量持續增加，已超出《伊朗核協議》規定上限的12倍，並把濃縮鈾放在納坦茲（Natanz）的懷疑核設施。當日，美國部分國家安全官員曾開會討論伊朗問題。

特朗普與副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、代理防長米勒、參謀長聯席會議主席米利等高官上周四（12日）則在白宮橢圓形辦公室開會，特朗普詢問攻擊伊朗核設施的選項，其目標相信是納坦茲，官員於是交代可能方案。

彭斯等人警告若襲擊伊朗核設施會導致特朗普餘下任期爆發廣泛衝突，蓬佩奧及米利亦勸阻稱會激發美伊軍事衝突升級。會議結束時，相信特朗普已放棄對伊朗發動導彈攻勢，但可能會研究打擊伊朗資產及盟友的方案，目標包括獲伊朗支持的伊拉克民兵。

報道指，特朗普上周解僱前防長埃斯珀及其他五角大樓高官時，國防部及國家安全部門官員私下已憂慮特朗普可能在任期最後階段，對伊朗或其他敵對國家發動攻擊。