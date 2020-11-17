福島核電廠地下污水　檢出含放射性物質

日本福島核災已發生近10年，核污水問題仍到妥善解決。東京大學研究團隊周一（16日）公布，2013年至2019年，在福島第一核電廠附近採集的地下水中，檢驗出自然所含濃度以上的放射性物質氚。雖含量遠低於政府規定的排放標準，但地下水的流動性廣，發生大地震及海嘯時，可能將排放出更高濃度的氚，建議實施更嚴格的監視體制。

環境分析化學助教小豆川勝見領導的研究團隊，2013年12月至去年2月間，從第一核電廠用地邊界以南約10米處，分別地進行了數十次地下水採集，並對氚的濃度作分析。研究發現每公升濃度為15至31貝可不等，平均檢出濃度約20貝可；而日本國內的濃度通常約0.1至0.9貝可。

研究團隊估計，原因可能是2013年至2014年期間，第一核電廠的儲罐洩漏污水，或事故當初從核反應堆廠房洩漏的污水在地下擴散。另外，運作中的核電廠亦向大海排放氚，政府的排放標準為每公升6萬貝可。東京電力表示，若將第一核電廠流入廠房前汲取的地下水及淨化污水後的處理水排放入海，將使濃度低於1500貝可。