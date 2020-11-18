新冠肺炎：南澳緊急封城6日　超市現搶購潮

澳洲南澳省近日爆發新冠肺炎感染群組，至周三（17日）累計20宗本地感染個案，4000人要隔離。省長馬紹雲宣布即日午夜起緊急封城6日，全省居民留在寓所，每戶每日只准有一名家庭成員外出，在寓所範圍外必須戴口罩。警方會加強人手執行封城令，政府呼籲市民切勿恐慌性購物，但首府阿德萊德民眾已湧往超市搶購日用品。

南澳省北部的染情嚴重，周三再通報兩宗本地感染病例，與帕拉菲爾德區的感染群組有關，目前已隔離14名密切接觸者，他們很大機會已染疫。馬歇爾表示有需要快速行動遏制疫情擴散，當日午夜起禁止民眾外出，每個家庭每日只准有一名成員外出一次，而且只限特定目的出行。

所有學校、外賣店、建築地盤、酒吧、咖啡店、所有戶外運動場地會關閉，市民不准外出運動，亦不准舉行婚禮及喪禮，只有超市、公共交通、水電及通訊設施、醫療服務等維持運作。在阿德萊德，政府宣布封城後，大批市民湧到超市購物，多間超市外都有大批人排隊等候入內購買日用品。

接壤的維多利亞省再收緊邊境檢疫，將記錄從南澳入境旅客的聯絡方式，並檢查他們的體溫及是否有病徵。