總理向叛軍發最後通牒　2.7萬人逃難蘇丹

埃塞俄比亞北部泰格瑞省的衝突持續，總理阿比‧艾哈邁德周三（18日）向叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPLF）發出「最後通牒」，表示為期3日的投降限期已過，政府的軍事行動會進入最後階段。持續近兩周的衝突導致數百人死亡，至少2.7萬人逃往蘇丹。

阿比‧艾哈邁德在Facebook表示，聯邦軍的行動即將結束，會在未來數天內完成最終的執法行動。他感謝TPLF成員倒戈，但未有透露倒戈人數。另外，他指政府已準備好接回逃往鄰國避難的人民。前埃塞俄比亞外交官、TPLF顧問特塞瑪（Fesseha Tessema）指控聯邦政府轟炸平民地區，惟遭其否認並重申空襲是針對TPLF軍隊。

聯合國形容，當地出現人道主義危機，機構會隨時待命，在出入和安全允許的情況下，為泰格瑞省的難民提供幫助。區內的肯尼亞和烏干達要求雙方談判，但埃塞俄比亞政府拒絕。

TPLF曾為聯邦執政聯盟的主導力量，統治埃塞俄比亞的軍事和政治數十年；2018年阿比‧艾哈邁德上台後推動改革，因主張中央集權，與泰格瑞省的地方勢力矛盾日益嚴重。