天降隕石致富　工匠以260億印尼盾賣出

印尼北蘇門答臘省一名製棺材工匠，早前在家中開工時，突然一塊隕石從天而降砸穿屋頂，更幾乎擊中他。美國有隕石專家知悉後，近日以約260億印尼盾（約1,440萬港元）買入隕石。製棺匠獲得等同於30年工作酬勞的巨款，一夜致富並決定退休。

印尼傳媒周二（17日）報道，因禍得福的33歲製棺匠胡塔加隆（Josua Hutagalung），今年8月在家門口近街地方工作期間，突然聽到屋內傳來轟然巨響，房子也隨之震動。他好奇入內尋找聲響來源，最終在客廳走廊邊緣發現「真兇」竟是一塊重達2.2公斤的隕石，抬頭驚見鐵皮屋頂遭撞穿一個大洞，隕石更因墜落時衝力太猛，以致陷入地面下15厘米。

胡塔加隆想檢起隕石，但由於其表面太燙無法直接拿起，他的妻子遂用鋤頭挖出來搬進屋裏收藏。美國德州隕石專家科林斯（Jared Collins）其後得悉胡塔加隆這段奇遇，聯絡他將隕石運回美國研究，證實隕石有45億年歷史，並於近日以巨額售予印第安納波利斯隕石收藏家皮亞特克（Jay Piatek）。

育有3名兒子的胡塔加隆認為事件象徵幸運，意味他欲添名女兒的希望有機會如願以償。他已決定退休，並承諾在村裏建造一座新教堂回饋鄉民。