住所搜出6萬澳元　工黨華人顧問涉洗黑錢受查

澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲聯邦警察在新南威爾士省工黨議員莫斯馬尼（Shaoquett Moselmane）的華裔顧問張智森（John Zhang）位於悉尼的家中，查獲6萬澳元（約34.1萬港元）現金，涉嫌洗錢罪。張智森早前被爆出涉嫌聯同中共密謀滲透新省工黨，警方以《反外國干預法》對他展開調查，一旦罪成最高可判監10年。

根據高等法院公布最新的文件顯示，警方在張智森家中的信封中，查獲約6萬澳元成捆的鈔票，懷疑涉及洗黑錢。警方透過調查張智森的電腦通訊紀錄，發現他曾多次與中共中央統一戰線工作部（UFWD）的人員會晤，懷疑中方人員試圖利用私人社交媒體聊天群組及其他論壇，暗中滲透影響政客；並以中國社交媒體微信作為溝通工具，藉隱瞞與中國政府的合作。

法庭文件又稱，警方試圖提取和分析在張智森家中檢獲的兩部手機、涉及的200多萬條微信通訊紀錄；但張智森以忘記密碼為由，拒絕交出手機資料。警方又透露，已從張智森家中及其眼鏡進口業務的悉尼倉庫總部，確認更多涉案人員，專案組將會擴大調查範圍。