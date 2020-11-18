加邊境官員作證　逮捕孟晚舟前未接受FBI指示

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡至美國的案件，周二（18日）在加拿大卑詩省最高法院繼續聆訊。一名加拿大邊境官員作供時表示，對華為與伊朗的業務往來持有懷疑，憂孟晚舟參與間諜活動。惟辯方律師質疑該名官員在2018年逮捕孟晚舟前，曾接受來自美國聯邦調查局（FBI）的指示。

面對代表美方利益的加拿大政府律師馬扎布（Diba Majzub）訊問，加拿大邊境服務局局長迪隆（Sanjit Dhillon）作證稱，他在2018年12月1日、孟晚舟抵達溫哥華機場前數小時內，在維基百科閱讀相關孟晚舟與華為的文章，懷疑華為參與顛覆加拿大政府的工作、構成安全隱患，並表示明白孟晚舟面臨欺詐指控。

迪隆在一份書面聲明中描述，他逮捕孟晚舟後曾詢問對方，華為是否於伊朗銷售產品或開展業務，惟對方表示不知情；但他指不相信孟晚舟作為一家市值數十億美元的公司副董事長、首席財務官會不清楚公司細節。

辯方律師邁克特（Mona Duckett）質疑，為何迪隆未有按照逮捕令的規定立即拘捕孟晚舟，而是對其進行持續兩小時36分鐘的移民檢查；他續訊問迪隆為何將孟晚舟的電子設備密碼交給加拿大皇家騎警，懷疑這是FBI精心策劃的證據收集活動的一部分。惟迪隆否認指控，並稱這違反加拿大隱私法。

副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）在引渡案中證詞，形容孟晚舟試圖避免被引渡至紐約面臨欺詐指控的審判，預計引渡程序將持續到明年，上訴或會拖延更長時間。

中國外交部發言人趙立堅回應，加拿大邊境官員涉嫌把孟晚舟電子設備密碼提供予FBI，屬欲蓋彌彰的做法，讓人產生疑慮，同時更明確地看清孟晚舟事件的政治本質。趙立堅強調，無論加方如何隱瞞真相、製造輿論，亦無法逃避責任；敦促加方妥善解決孟晚舟事件，讓中加關係重回正軌。