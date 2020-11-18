新冠肺炎︰全國首次單日逾2000新症　東京或升警戒級別

日本全國周三（18日）新增2,189宗新冠肺炎確診病例，是首次單日增超過2,000人染疫，而東京都同日新增493宗確診病例，同創單日新高。東京都政府預計周四（19日）召開專家出席的會議，將目前4階段警戒級別的第2高級，調升到最高等級，屆時可能重新推出限制食店營業時間等措施。

報道指，東京都周三的新增確診宗數，超越8月1日的472宗，創疫情爆發以來單日新高紀錄。東京都截至周二（17日）為止的一周內，有4天單日新增逾300宗確診病例；在東京都政府分析指標中，7天平均單日新增確診病例在周二逾309宗，且源頭不明的病例也增加。

隨着調升警戒等級到最高等級，是否有需要要求餐飲店等縮短營業時間，目前看法不一，當局將審慎進行判斷。

另外，北海道政府面對境內連續13天單日新增確診病例逾百宗、連續19天發生群組感染，周二決定單獨對最大城市札幌市進行象徵性「封城」，要求札幌市民眾避免不必要及不緊急的外出盼遏止疫情殃及整個北海道，措施將持續到下周五（27日）。

而南韓疫情亦不容樂觀，周三新增確診病例313宗，是南韓單日新增病例事隔81天再次升至300宗以上。疫情在親友聚會、體育設施、桑拿房等日常生活空間迅速蔓延，疫情漸現第三波迹象。政府已決定從周四起將社交距離限制措施級別上調。