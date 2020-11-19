南韓議員：日本有意邀請金正恩出席東奧

南韓《中央日報》周三（18日）報道，由南韓國會議員組成的「韓日議員聯盟」會長金振杓透露，日本政府有意邀請北韓領袖金正恩出席明年7月舉行的東京奧運。

金振杓本月12日至14日訪問日本，與首相菅義偉、東京奧委會和殘奧會組織委員會主席森喜朗及其他外交高官會面，討論合作對抗新冠疫情和東奧等議題。金振杓在會談時表明南韓會協助北韓參加奧運，說：「北韓當然有可能參加東京奧運會。」

他更以跆拳道等項目為例，就像兩韓在2018年平昌冬奧一起示範表演跆拳道，北韓和日本的跆拳道組織已達成協議，決定進行聯合示範表演。他表示：「體育沒有政治屬性，有助擴大交流，增進相互理解，這個機會（對北韓）也是一個很好的突破口。」他其後接受《中央日報》訪問時指，借東奧推動日韓關係正常化，為韓朝美日四國外交製造突破口是「執政黨，政府與青瓦台的的整體意願」。

同場的日本高層外交官員亦表態，「如果金正恩願意出席，日本可以通過東京奧運會組委會發出正式邀請」。森喜朗也表示，只要北韓願意出席，沒有理由不發邀請。