美制裁哈梅內伊旗下基金會　伊朗斥極限施壓政策將失敗

美國政府周三（18日）宣布對伊朗實施新一輪制裁，指摘該國鎮壓反政府示威者的行動違反人權，把伊朗最高精神領袖哈梅內伊控制的基金會列入黑名單，並制裁與該基金會有關的10人及50個實體。

美國財政部制裁哈梅內伊控制的「受壓迫者基金會」（Bonyad Mostazafan），指控該基金會以慈善為名，實際是用來充實其辦公室的財富，獎賞鎮壓異己有功者及政治盟友，並迫害其政權的敵人。美國財長姆紐欽在聲明中強調，美國會繼續針對打壓人民的伊朗主要官員及資金來源。

與受壓迫者基金會有關聯的多名個人及實體同被列為制裁對象，涵蓋能源、礦業、金融服務等多個領域。伊朗情報部長阿拉維（Mahmoud Alavi）亦在黑名單上，他被指控在侵害伊朗人民的人權上擔當重要角色。

伊朗駐聯合國代表團發言人米爾約塞菲（Alireza Miryousefi）回應指，美國的新制裁反映特朗普政府處於絕望的境地，針對伊朗及其人民的極限施壓政策將再度失敗。受壓迫者基金會負責人法塔赫（Parviz Fattah）則發文指，美方的掙扎不會影響該基金會反制裁的活動及生產力。