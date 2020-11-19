英歐達成貿易協議限期為下周一　三大議題存分歧

英國與歐盟就脫歐後的貿易協議仍未達成共識，美媒周三（18日）引述歐盟高官消息指，達成協議的實際限期為下周一（23日），因為歐盟一方需時把協議文件翻譯成英語以外的23國語言，否則可能面臨法律挑戰。雖然雙方在主要議題仍存分歧，但正爭取下周一取得突破。

消息指，雖然談判可能會有所突破，但英方會否在三大議題上讓步仍是未知之數，甚至有可能會前功盡廢。除了在水域上的捕魚權問題之外，雙方在公平商業競爭方面，包括英方的勞工及環境標準有否達致歐盟的水平，以至在違反整體協議的懲罰亦有分歧。

目前面臨的技術問題正是翻譯文件的時間緊迫，若然在實際限期前無法達成協議，之後的文件將只會有英語版本，讓一眾成員國代表及其政府和歐盟議會簽署非母語的文件，有可能在未來構成司法挑戰。任何官員都可以拒絕簽署英語版本的文件，因為這是他們應有的法律權利。

歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶周五（20日）將與各成員國代表交代進度，而英國首相約翰遜之後可能會與歐盟委員會主席萊恩通電話。另有消息指，英國和加拿大快將達成貿易協議，避免雙方在1月1日英國脫歐過渡期結束後徵收關稅，最快或於周四公布。