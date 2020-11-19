新冠肺炎：東京增534人確診　提升警戒級別至最高

日本周三（18日）新增2,203人確診新冠肺炎，亦是首次突破2,000大關；東京周四（19日）亦增534人確診，連續兩日創單日新高。因應疫情惡化，東京於周四下午宣布，把疫情警戒級別由目前的第二高，調升到最高等級。首相菅義偉指現在處於最大限度的警戒狀況，呼籲民眾進餐交談時戴口罩。

東京都政府官員周四下午1時與專家舉行會議，分析及評定都內的感染狀況，由4個疫情警戒級別中的第二高，調升到最高等級。東京都知事小池百合子將於傍晚舉行記者會，預計屆時公布限制大型聚餐活動等新措施，並呼籲徹底實施防疫對策，但未必會要求食店等縮短營業時間。

菅義偉周四在官邸向媒體表示，有意見指出存在經飲食傳染病毒的風險，呼籲民眾在進餐中交談時戴口罩，實踐「安靜的口罩聚餐」。他又稱，周三與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久會面時下達指示，要求基於周四和周五舉行的專家會議討論結果，採取更有效的防疫措施。

另外，東京奧運會和殘奧會組織委員會與國際奧委會（IOC）等一連3日舉行會議，討論奧運期間的防疫問題。奧組委秘書長武藤敏郎周三表示，奧運期間與選手接觸的媒體等賽事相關人員，應與選手保持原則上兩米、最少一米的距離，並考慮在比賽時間以外也要求選手之間保持上述距離。當局亦考慮在不影響比賽的前提下，縮短選手在奧運村逗留的日數，亦尋求代替入境後自主隔離14天的方案，料於下月梳理相關防疫措施。