新冠肺炎：擬推「聖誕泡泡」　放寬佳節家庭間聚會

英國因應新冠疫情反彈而收緊防疫限制，英格蘭早前更宣布封城一周，蘇格蘭亦決定跟隨。但英媒周三（18日）引述消息指，政府有意推行為期約5天的「聖誕泡泡」，在聖誕節前後放寬限聚令，於下月24至28日期間容許2至4個家庭舉行聚會。

英媒消息指，「聖誕泡泡」為期最多5天，甚至只有2至3天更短時間，旨在讓民眾趁佳節探訪親友，而非大搞派對；具體方案仍要視乎今後疫情而定，料於下月公布詳情。首相府周二（17日）曾表示，首相約翰遜希望民眾可與家人度過聖誕。雖然有政府顧問認為最快明年夏天才可放寬有關安排，但同時擔心出現物極必反的情況。

英國各地區近日因應疫情，推行不同程度的防疫限制；據報官員希望在英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭，統一有關聖誕節的安排。蘇格蘭首席部長施雅晴周三亦透露，當地可能實施「聖誕泡泡」，正與中央及其他地方政府討論，尋求合理的方案。

施雅晴周二（17日）宣布，蘇格蘭11個地區的防疫級別，周五（20日）起提升至最嚴格的第4級，非必要的商店和食店全面關閉，禁止與其他家庭舉行室內聚會及離開居住區域，建議學校遙距授課，措施將維持至下月11日。