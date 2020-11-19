報告揭特種部隊濫殺39阿富汗平民　國防軍公開道歉

澳洲國防軍周四（19日）發表軍事調查報告，指澳洲空降特勤隊（SAS）於2009年至2013年，涉嫌在非戰爭情況下殺害39名阿富汗囚犯、農民和其他平民，而大部分受害者是俘虜或被控制。國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）坦承，報告提供可靠證據表明SAS參與非法濫殺，並為澳軍可恥的行為致歉。

新南威爾士省上訴法院法官布里爾頓（Paul Brereton）針對澳洲特種部隊2005年至2016年在阿富汗的行為，進行4年調查，期間聽取423名目擊者供詞和審閱數千份文件，再由坎貝爾公布有關結果。

報告指，特種部隊的非法殺戮始於2009年，主要發生在2012年和2013年，有可靠資料顯示25名特種部隊成員在23次事件中，非法殺害39名手無寸鐵的阿富汗平民，包括虐待致死和割喉，全部殺戮都是發生在戰場以外。涉事軍人更會幸災樂禍、計算殺害多少人，甚至會插贓嫁禍、在屍體旁擺放武器、電話和收音機，將他們假扮是敵人，以證明有正當理由殺人。

不過報告表明，受害人並非戰鬥人員或已經無法再戰鬥，大部分人更是俘虜或被控制住，因此受到國際法保護。另外，有上級軍官會指示新加入的成員冷血地處決囚犯，作為首次殺人的初體驗。

坎貝爾在記者會上，代表國防軍向阿富汗人民表達至深的歉意，斥責軍隊行為破壞阿富汗人對澳洲的信任，造成不可估量的痛苦，危及與阿富汗的聯盟關係。他批評，上述行為嚴重違反軍事操守和專業價值，強調「非法殺害平民和囚犯絕不能接受」，他又稱特種部隊成員鼓吹「以自我為中心的戰士文化」，建議將案件、涉案的19名軍人交由澳洲聯邦警察調查，並要求撤回對2007年至2013年駐守阿富汗的特別行動小組的表彰。

西方國家的部隊不是首次爆出在阿富汗濫殺平民的事件，其中維基解密曾披露，美軍在伊拉克及阿富汗戰爭中殺害平民，並公布片段顯示美軍直升機開火射殺手無寸鐵的平民。國際刑事法院2016年一份報告還指出，美軍或在中情局的海外秘密集中營對戰俘施以酷刑。