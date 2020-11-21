APEC峰會《吉隆坡宣言》　同意共同抗疫

在馬來西亞舉行的亞太經合組織（APEC）峰會周六（21日）結束，與會的中美等21國及地區領袖，一致通過《吉隆坡宣言》，是3年來首次達成宣言。會議亦通過《2040年APEC布特拉加亞願景》，表示會繼續努力創造自由、開放、非歧視和可預測的貿易和投資環境。

宣言指新冠病毒為區域經濟帶來了前所未有的挑戰，與會各國都同意致力維護邊境開放及自由貿易，將以安全的方式合作促進必需品、服務和人員流動便利化，消除不必要的貿易壁壘，增強供應鏈運作。

宣言又提到科學、技術和創新對亞太地區疫後復甦十分重要，重申有必要在研發、生産、製造和分配檢測試劑、關鍵醫療産品和服務、診療和疫苗等方面開展建設性合作抗擊疫情。各國強調有必要使人民公平享有安全、優質、有效、可負擔的疫苗和其他醫療手段，在保護人民健康和福祉的同時激勵創新。

有關《2040年APEC布特拉加亞願景》，APEC重申支持各方同意的世界貿易組織規則，確保多邊貿易體制運行良好，推進國際貿易往來的穩定性和可預見性。

美國總統特朗普亦有以視像形式參加會議，是他大選後首度現身國際會議。他表示，美國將致力由疫情中重建經濟，透過強勁經濟增長促進印太地區和平與繁榮。

中國商務部回應達成《2040年APEC布特拉加亞願景》指，中方將繼續支持多邊貿易體制，與APEC經濟體一同進行建設、信息交流等務實合作，推動世貿各領域的談判進程。中國亦會繼續推進區域經濟一體化，以及在APEC倡導包容性的貿易投資措施。

今次是APEC過去3年來首次達成宣言，前年因為中美對貿易政策有爭議，導致了APEC史上首次領袖宣言難產，去年APEC峰會則因為主辦國智利社會動盪而停辦。