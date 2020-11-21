若續被澳洲視為威脅 華將不恢復對話

莫里森多次指改善中澳關係的主動權在中方手上。（Getty Images圖片）

中國與澳洲的關係近月轉差，一名中國駐澳洲大使館官員周五（20日）向英媒表明，若澳洲政府繼續視中國為戰略威脅，將不再展開兩國的部長級對話，又指責任全在澳洲。

《衞報》報道，中國正要求莫里森政府清晰決定到底視北京為威脅抑或機遇，並以此為重啟中澳部長級對話的前設條件。匿名大使館官員指出，坎培拉應反思可以如何防止雙邊關係衰退，為對話營造更好氣氛，澳方亦應摒棄冷戰思維，又批評現時的外交問題完全由澳洲造成。

澳洲總理莫里森及其閣員多次指改善中澳關係的主動權在中方手上，澳洲致力推動雙方成熟的對話，不會以價值觀和主權來與中方交易。報道還提到，中國大使館日前列出與澳洲14個有爭議領域清單，包括澳洲對香港、台灣和新疆問題的公眾輿論，以及莫里森政府要求國際調查新冠病毒起源等，中方視這些領域為「核心利益」，尤其敏感。

此外，中國駐美國大使館及中國駐新西蘭大使館均發表聲明，就「五眼聯盟」發表外長聯合聲明，要求中國政府重新考慮針對香港立法會議員的行動，表示強烈不滿和堅決反對。