百厭爸改圖惡搞女兒　「冒險」照整蠱緊張媽

1歲大的女嬰竟然開電鋸、玩電掣，甚至持槍，一系列的「冒險」照令人目瞪口呆，其實，這些全是女嬰父親的改圖傑作。比利時這名爸爸因為女友上班期間經常向他索要女兒照片，於是刻意用修圖軟件營造這些媽媽眼中的「犯規」場面，與對方開玩笑，並上傳至社交網，意外成為網紅。

多伊斯（Kenny Deuss）是一名音響燈光工程師，與女友及女兒阿利克斯（Alix）居於安特衞普。由於疫情影響，多伊斯的工作大減，經常要留在家中照顧女兒，同時決定學習修圖軟件。一個大男人在家單獨「湊女」，多伊斯的女友非常擔心，於是常要他傳送女兒照片以確認愛女安全。

多伊斯表示：「然後我決定從中找點樂子。我總是將女兒的照片改成身處不同的危險環境。」相中的阿利克斯會走鋼線越過峽谷或爬上冰箱，又會乖巧地抹地做家務。多伊斯的女友第一次看到照片時顯得半信半疑，後來覺得十分好笑。

多伊斯後來索性在Instagram創建@onadventurewithdad帳戶，每周上傳新作，令網民捧腹大笑。為免生誤會，他亦在貼文強調照片只是修圖所得，並非真實場景。