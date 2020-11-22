新冠肺炎：G20聯合公報草案促公平分發疫苗

二十國集團（G20）峰會自上周六（21日）起，一連兩日以視像形式召開。輪值主席國、沙特阿拉伯國王薩勒曼上周六在開幕致詞中強調，G20須創造讓所有人都能負擔得起，以及公平地獲得新冠肺炎疫苗、治療方法及診斷工具的條件。

聯合公報草案指出，應將貧窮國家的患者也納入考量，並減免這些國家的債務。薩勒曼表示，儘管G20對新冠疫苗、療法及開發診斷工具取得進展感到樂觀，但將努力創造條件，「讓所有人都能負擔得起及公平地獲取這些工具」，因為廣泛接種對全球公眾利益而言非常重要。

薩勒曼又指，儘管全球經濟開始復甦，但前景高度不確定，有升級的下行壓力，各國應該繼續保障民眾、就業和收入，希望私營債權人參與G20的債務暫緩計劃，將償還債務延遲到2021年中或更久，尤其是非洲和一些發展中的小島國家。

G20各國領導人亦承諾，針對未來的疫情大流行，將會做好準備、預防、檢測和回應，繼續分享及時、透明及合乎標準的數據和資訊。公報草案亦強調支持多邊貿易體系，努力實現自由、公平、包容、非歧視、可預測和穩定的貿易和投資環境，保持市場開放。

G20會議上亦提及，由於Google、Facebook、蘋果等科技巨頭，在疫情下不得不依賴網上工作期間賺取可觀收入，將尋求追加它們稅項的方法。至於有關美國特朗普政府竭力阻止的氣候變化議題，公報表示防止環境惡化、保育、可持續使用、復原生物多樣性、保護海洋、提升空氣和水質、回應自然災害和極端天氣、解決氣候變化問題，是這時代最緊迫的挑戰。

有份出席峰會的歐盟委員會主席萊恩則稱，她會與G20明年輪值主席國、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）召開全球衞生峰會，討論這場新冠肺炎危機中吸取的教訓，藉此更好地保護人類對抗大流行。她呼籲全球團結一致，並向獲取新冠病毒工具（ACT）加速計劃投資45億歐元（約414億港元）。