環球時興：數學題「6÷2(1+2)=」　兩個答案掀熱議

英國民眾封城期間深感無聊，早前有網民在Twitter發起解開數學題「6÷2(1+2)=」的挑戰，引起「答案是1」或「答案是9」的兩派論戰，雙方都堅持自己是按照數學公式順序BIDMAS來解題，令「#BIDMAS」成為熱門標籤。

根據綜合中等教育證書（GCSE）修訂方法的數學公式解題順序BIDMAS，應按括號、次方、除法、乘法、加法、減法解題。於是「答案是9」派認為要先解決括號內的加數，再按順序先除後乘，得出答案是9。「答案是1」一方則認為解決括號內的加數後，應將6÷2(3)內的3及2先乘起來變成6，得出6÷6=1的結論。

兩方爭論不下，有人試圖用計數機解題，未料兩部相同品牌的計數機亦分別得出不同答案。其實該數學題已非首次網上瘋傳，有美國史丹福大學教授曾解答指，答案不同是因1917年以前是按數學規則「代數觀點」運算，碰到除法要將左邊整個算式除以右邊整個算式，即要先計算2(1+2)部分。

惟按1917年以後的現代數學「四則運算」觀點來看，「6÷2(1+2)」必須先計算括號內的算式（即1+2=3），再來從整個算式「6÷2(3)」的左邊到右邊6÷2x3算出來，故正確答案是9。