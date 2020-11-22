美卿晤阿富汗政府及塔利班　喀布爾遇襲8死

蓬佩奧在多哈分別跟阿富汗政府和塔利班代表舉行會談。

美國國務卿蓬佩奧正展開中東及歐洲7國的訪問行程，上周六（21日）轉抵卡塔爾首都多哈訪問，分別跟阿富汗政府和塔利班代表舉行會談，尋求打破和談僵局。蓬佩奧訪卡塔爾前數小時，阿富汗首都喀布爾市中心遭受逾20枚迫擊炮彈襲擊，至少8死31傷，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）認責。

蓬佩奧在會上向阿富汗政府談判代表稱，美方會從旁協助推動談判，希望了解對方有關如何可增加和談成功機率的想法。阿富汗代科菲（Fawzia Koofi）促請蓬佩奧向塔利班施壓以接受全國停火，並希望美軍不要太快撤出阿富汗，但蓬佩奧未有談及有關問題。

塔利班發言人納伊姆（Muhammad Naeem）則在社交網發文稱，與蓬佩奧在會上討論到進一步交換囚犯的事宜，又稱與阿富汗政府方面同意根據與美方的協議，繼續推動和談；並再次要求聯合國取消對該武裝組織領袖的制裁。前美國海軍弗雷里克斯（Mark Frerichs）今年初在喀布爾遭塔利班綁架，未知會上有沒有談及釋放他的安排。

喀布爾市中心上周六早上遭迫擊炮彈襲擊，從兩輛汽車的後方發射，擊中多處地方。伊朗駐喀布爾大使館表示，其中一枚炮彈落在使館院內，幸沒有職員死傷。塔利班否認與事件有關，IS其後承認責任。