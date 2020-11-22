龐貝古城出土兩男性骸骨　相信為主僕關係

意大利龐貝古城在公元79年遭維蘇威火山爆發摧毀，整座城市從此長埋火山灰下，考古學家近日在城內一處大型別墅遺址發現兩具男性骸骨，相信是近2000年前火山爆發時的遇難者，研究人員相信是一名富人和他的奴隸。意大利文化部表示，今次發現凸顯出龐貝古城的研究地位。

意大利文化部上周六（21日﹚表示，這兩具保存異常完好的遺骸，出土於古城近郊西維他朱利安那（Civita Giuliana）一個別墅遺址的地下室內，距龐貝古城中心只有700米。遺骸出土後，專家隨後將石膏灌入原有空殼，還原二人的罹難模樣。

兩具遺骸的牙齒及骸骨都保存完整，其中一人是年齡介乎18至25歲的年輕人，身穿羊毛製束腰外衣，部分脊椎骨擠壓變形，表明他生前是做重活的奴隸。而另一人約30至40歲，胸部等骨骼強健，頸部有羊毛斗篷痕迹，相信屬於當時的富有階層。

專家認為，這對主僕或在火山爆發當日成功避過首輪火山灰，逃到郊區別墅，但不敵翌日上午9時再度爆發時的熱衝擊而罹難。由兩人緊握的手腳可見，他們當時可能由樓梯走到別墅底層逃難，後來火山灰湧至，兩人走避不及，以跌倒仰臥的姿勢葬身走廊盡頭。

龐貝位於那不勒斯東南面約23公里，火山爆發前曾有1.3萬人居住，事後火山灰覆蓋整個城鎮，遺址直到16世紀才被發現，挖掘工作至今仍在繼續。遺骸所在的近郊目前正進行挖掘，2017年曾出土動物遺骸。