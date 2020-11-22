傳華加強防禦　中印邊境現坦克運輸車

中印就邊境糾紛已舉行8輪軍長級會談，惟至今仍未達成共識。近日印媒報道稱，解放軍於過去30天內持續對拉達克邊境地區哨所增援，又調動部隊強化道路基礎設施，認為上述舉動表明中方正為實控線上長期對峙做準備，同時對印度施壓。

報道引述印軍高級指揮官稱，解放軍正在喀喇崑崙山口以東30公里的薩瑪爾·隆帕（Samar Lungpa）建造了十多個防空洞，又在斗拉特別奧里地（Daulet Beg Oldi）以東70公里的齊玆吉爾加（Qizil Jilga）部署了部隊。據稱，齊玆吉爾加是解放軍的主要前哨基地。

在楚舒勒以南的斯潘古爾峽道路上，印度注意到有60多輛重型運輸工具駛過，中方並沿拉達克整個實控線安裝了監視設備。在實控線以東60公里的戈巴克（Gobak），則發現了中方的坦克運輸車。另於阿克賽欽，解放軍的部隊亦在多個地點重新部署。

報道引述印度國家安全計劃人員表示，解放軍在建設戰略道路，重點是在達普桑盆地和斗拉特別奧里地。早前有報道稱，解放軍決定從現在的「第4指」位置返回到班公湖北岸的「第8指」，但實際上中方正從「第6指」到「第8指」進行拓闊道路和鋪設瀝青的工作，目的是一旦北岸爆發衝突，解放軍能快速部署。

印媒稱，中方已在邊境所有摩擦點部署了貨櫃屋，包括在今年6月中印爆發衝突的加勒萬河谷深部地區西南面，至少部署285間貨櫃屋。另在橫跨楚馬要塞的獅泉河鎮，亦變成中方一個主要的軍用補給站，主要用作存放重型建築材料，以確保持續供應重型裝備。

中印實際控制線指中國和印度當前實際控制地區的分界線，根據中印於1996年達成信任協定，為防止兩國於邊境實際控制線地區發生危險的軍事活動，雙方同意任何一方不得在實際控制線己方一側2公里範圍內使用槍枝或爆炸品。由於雙方對麥克馬洪線有不同理解，因此過去亦多次發生衝突。