新冠疫情：下月恐日增600宗　首都上調警戒

南韓新冠疫情持續呈現擴散趨勢，在周末檢測數量比平時少1萬份情況下，周日（22日）公布再增330宗確診，仍連續5天超過300宗。防疫部門判斷第三波疫情爆發，預測下周將日增400宗以上，12月單日確診更將超過600宗。

上周六（21日）社區感染病例達302宗，為連續12天保持三位數。全國範圍內的學校、宗教設施、日常聚會等不斷出現群聚感染，尤其最近呈現以年輕人為傳播媒介的迹象，導致無症狀和輕症病例增加，加快疫情在社區中的傳播速度。

首都圈新增病例自8月末後首次超過200宗，錄得219宗確診，其中首爾市佔119宗，京畿道佔74宗，仁川市佔26宗，其餘為境外輸入病例。政府周日開會後決定，從周二（24日）起把首都圈和西南部湖南地區（全羅道）的防疫響應級別分別上調至2級和1.5級。

另外，日本的疫情亦持續嚴峻，周日新增至少1,484宗確診；當中東京佔391宗，雖然比上周六稍為減少，但仍是連續5日超過300宗，亦是歷來最多新症的周日。周日是三連休假期的第二天，不少民眾湧往旅遊景點及購物區，東京明治神宮外苑有大批人聚集，觀賞銀杏並木的黃葉。